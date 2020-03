Casa desaba e dois moradores ficam feridos, em Jaraguá

O Corpo de Bombeiros Militar do Estadio de Goiás (CBMGO) foi acionado, na manhã desta sexta-feira (13/3), para atender uma ocorrência onde uma casa desabou e dois moradores ficaram feridos, em Jaraguá, a cerca de 120 quilômetros da capital.

Conforme informações, o acidente aconteceu no Jardim Primavera, no momento que trabalhadores faziam uma reforma no teto do imóvel. A estrutura cedeu e a residência desabou por completo. Ainda não há informações técnicas do que teria causado do desabamento.

Duas pessoas ficaram feridas, sendo um homem, de 58 anos, e uma mulher, de 51 anos, que são os donos da residência. Segundo levantamentos, o casal teve ferimentos graves e algumas fraturas.

Quando os militares chegaram no local, eles retiraram as vítimas e encaminharam para o Hospital Estadual Sandino de Amorim (HEJA). Segundo informações preliminares, as vítimas passaram por procedimentos médicos e estão em estado de observação.

Além da casa que desabou e dois moradores ficaram feridos, em Jaraguá, em outro caso PMs salvaram família momentos antes de teto desabar, em Campos Belos

Dois PMs de Goiás, integrantes do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT), escaparam por pouco de um desabamento, em Campos Belos de Goiás. Eles tinham resgatado mãe e filho de uma casa alagada por conta das fortes chuvas, e, no momento em que saíam, o telhado da área da residência desabou. O caso ocorreu na tarde de terça-feira (10/3).

Segundo a ocorrência, os policiais estavam em patrulhamento pelo Setor Industrial quando se depararam com moradores pedindo ajuda para retirar os vizinhos que estavam em uma residência próxima, tomada pela água da chuva.

Um vídeo de monitoramento mostra o momento em que eles retiram uma criança da casa e a coloca dentro da viatura. Outros moradores acompanham a ação. Pelas imagens é possível perceber que a água bate no joelho dos PMs.

