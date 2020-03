Coronavírus: o que goianos precisam saber e fazer

Com a confirmação de casos do coronavírus em Goiás, o governo estadual divulgou uma série de ações higiênicas que podem ajudar os goianos a prevenirem o contágio. O governador Ronaldo Caiado (DEM), que também é médico, ressaltou que a principal recomendação gira em torno dos cuidados pessoais. “Se tivermos o cuidado de seguir as regras, vamos diminuir a incidência do vírus em Goiás”, reforçou.

O coronavírus é uma família de vírus que causa infecções respiratórias. A transmissão ocorre de pessoa para pessoa, por meio de contato com secreções contaminadas (gotículas de saliva, catarro) ou contato com objetos contaminados. Os sintomas mais comuns da doença são febre, tosse e dificuldade para respirar.

De acordo com o Ministério da Saúde, o coronavírus apresenta uma transmissão menos intensa que o vírus da gripe. O período médio de incubação por coronavírus é de 5 dias, com intervalos que chegam a 12 dias, período em que os primeiros sintomas levam para aparecer desde a infecção.

Como prevenir infeção por coronavírus

A melhor forma de prevenir o contágio é:

Lavar frequentemente as mãos com água e sabão ou higienizar com álcool em gel 70%;

Cobrir nariz e boca ao espirrar ou tossir;

Evitar colocar as mãos nos olhos, boca e nariz;

Evitar aglomerações;

Evitar ambientes pouco ventilados;

Não compartilhar objetos pessoais como talheres, toalhas, pratos e copos;

Ficar em casa quando estiver doente.

Tratamento contra o coronavírus

O Ministério da Saúde explica que não existe tratamento específico para infecções causadas por coronavírus humano. Em casos do Covid-19, é indicado repouso e consumo de bastante água, além de algumas medidas adotadas para aliviar os sintomas, conforme cada caso, como, por exemplo: uso de medicamento para dor e febre (antitérmicos e analgésicos) e uso de umidificador no quarto ou tomar banho quente para auxiliar no alívio da dor de garanta e tosse.

Assim que os primeiros sintomas surgirem, é fundamental procurar ajuda médica para confirmar diagnóstico e iniciar o tratamento. O diagnóstico do coronavírus é feito com a coleta de materiais respiratórios. É necessária a coleta de duas amostras na suspeita do coronavírus, que serão encaminhadas com urgência para o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen).

Geralmente é uma doença leve a moderada, mas alguns casos podem se agravar. Os casos graves devem ser encaminhados a um Hospital de Referência para isolamento e tratamento. Os casos leves devem ser acompanhados pela Atenção Primária em Saúde (APS) e instituídas medidas de precaução domiciliar.

Casos de coronavírus confirmados em Goiás

Até esta quinta-feira (12/3), três casos haviam sido confirmados em Goiás. Se tratam de mulheres que viajaram para o exterior recentemente. Uma das pacientes tem 61 anos, mora em Rio Verde e esteve na Espanha. As outras duas, de 31 e 38 anos, são de Goiânia, e estiveram nos Estados Unidos e Itália, respectivamente. Todas passam bem e estão em isolamento em casa durante o período de quarentena.

Na última quarta-feira (11/3), a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou que o mundo vive uma pandemia do novo coronavírus.