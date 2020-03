Coronavírus: Pecuária de Goiânia é mantida apesar de casos confirmados

A Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura (SGPA) informou, no fim da manhã desta sexta-feira (13/3), que a data da Pecuária de Goiânia será mantida apesar dos casos confirmados de coronavírus no Estado de Goiás.

“A 75ª Exposição Agropecuária do Estado de Goiás continua, até o presente momento, com sua data mantida para o período de 15 a 24 de maio”, afirmou por meio de comunicado.

Entretanto, uma reunião está agendada para próxima segunda-feira (16/3), no Palácio Pedro Ludovico, para decidir se o evento será realmente mantido. A SGPA ainda informou que está buscando orientações para definir a data o evento.

“A diretoria da SGPA está buscando orientação junto aos órgãos envolvidos, sob orientação do Governador do Estado, Ronaldo Caiado, para oficialmente definir sobre a data de realização do evento”.

Coronavírus: Pecuária de Goiânia após plano de contingência

Nesta quinta-feira (12/3), Ronaldo Caiado (DEM) anunciou um plano de contingência com várias medidas para evitar a propagação da doença no estado de Goiás. Com isso, um decreto de emergência na saúde será publicado.

A decisão foi tomada após a confirmação de três casos de coronavírus em Goiás. Três mulheres estão infectadas com o vírus, uma, inclusive, é psicóloga e atendia estudantes em uma escola particular de Goiânia.

Entre as medidas adotadas pelo governo está a suspensão de eventos públicos no estado, considerados de grande porte, ou seja, com mais de 100 pessoas. Diante disso, até mesmo jogos deverão ser realizados sem torcida. Outras medidas: