Coronavírus: UFG suspende cerimônias de colação de grau 

Em reunião, nesta sexta-feira (13/3), a Comissão de Especialistas da Universidade Federal do Estado de Goiás (UFG) decidiu suspender as cerimônias de colação de grau que estavam marcadas para este mês de março. Os alunos que desejarem obter o documento podem solicitar a colação especial. Decisão foi tomada após a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarar pandemia do Covid-19.

Além disso, a UFG também anunciou outras duas medidas de segurança, que são: professores, técnicos-administrativos e estudantes que voltarem de viagens ao exterior devem ficar em quarentena em casa por 14 dias; e a suspensão de eventos que envolvem aglomerações, como workshops, seminários, congressos e comemorações. A medida é válida por tempo indeterminado.

UFG alerta para prevenção do coronavírus; aulas seguem normalmente

Se algum dos professores, técnicos-administrativos ou estudantes que voltarem de viagens sentirem os sintomas, poderão fazer exames de triagem e diagnóstico pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Quem optar por pagar um teste na rede particular, e o resultado for negativo, pode sair da quarentena antes da data prevista.

Conforme comunicado, a mulher de um técnico administrativo da UFG trabalha com uma das mulheres que testou positivo para o coronavírus em Goiás. Em razão disso, a direção da Faculdade de Ciências Sociais, onde ele atua, suspendeu as atividades administrativas até que o servidor e a esposa façam os exames necessários. Até o momento, aulas continuam em normalidade.

Prevenção

A melhor forma de prevenir o contágio é:

Lavar frequentemente as mãos com água e sabão ou higienizar com álcool em gel 70%;

Cobrir nariz e boca ao espirrar ou tossir;

Evitar colocar as mãos nos olhos, boca e nariz;

Evitar aglomerações;

Evitar ambientes pouco ventilados;

Não compartilhar objetos pessoais como talheres, toalhas, pratos e copos;

Ficar em casa quando estiver doente.

O coronavírus é uma família de vírus que causa infecções respiratórias. A transmissão ocorre de pessoa para pessoa, por meio de contato com secreções contaminadas (gotículas de saliva, catarro) ou contato com objetos contaminados. Os sintomas mais comuns da doença são febre, tosse e dificuldade para respirar.