Estudante é esfaqueado em frente a escola em Luziânia

Um estudante de 16 anos foi esfaqueado na porta de uma escola, em Luziânia, cidade goiana localizada no Entorno do Distrito Federal. O crime ocorreu no início da tarde desta sexta-feira (13/3), após o fim das aulas do turno matutino.

Informações preliminares apontam que o adolescente foi liberado por volta das 11h30, assim como os outros estudantes. Após sair da escola, ele teria se encontrado com um grupo de amigos em um local a cerca de 50 metros da instituição.

Faca usada para ferir estudante em porta de escola foi apreendida; PM procura suspeito

Conforme a direção da unidade, o estudante voltou um tempo depois para pedir ajuda. No momento do ocorrido, a escola já estava fechada, para o momento da chegada dos alunos do período vespertino.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para socorrer o adolescente, que foi levado a uma unidade de saúde da cidade. Não há informações sobre o estado de saúde do menor.

De acordo com a Polícia Militar, a faca do crime foi apreendida, mas o autor da facada ainda não foi capturado. Ainda não se sabe o que teria motivado o crime e se houve alguma discussão entre o autor e a vítima.

Em outro caso, jovem foi esfaqueado por vizinho durante aniversário, em Aparecida

Um jovem de 25 anos foi esfaqueado pelo vizinho durante sua própria festa de aniversário. O caso ocorreu na madrugada desta sexta-feira (13/3), no Jardim Tropical, em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. Informações preliminares apontam que o crime ocorreu após o vizinho entrar de “penetra” na festa.

O aniversariante estava com alguns amigos em casa quando o vizinho teria pulado o muro e entrado na residência. Conforme os primeiros levantamentos, o dono da casa teria pedido ao vizinho para que ele saísse, mas o suspeito não teria aceitado e iniciado uma discussão.

Ambos teriam trocado socos e chutes, até o vizinho pegou uma faca e acertou o aniversariante. A vítima foi socorrida com ferimentos no pescoço, no peito e na mão e encaminhado, em estado grave, para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). Ele passou por uma cirurgia. O Dia Online tenta identificar a vítima para pedir atualização do estado de saúde do jovem.

Após o crime, o vizinho suspeito fugiu. Ainda não se sabe ao certo o que teria iniciado a briga. A reportagem também tenta contato com as autoridades policiais, para saber se a ocorrência foi registrada.