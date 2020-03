Homem aborda estudante na rua, corta e rouba seu cabelo, em Rio Verde

Um homem foi preso no início da noite da última quinta-feira (12/3) no município de Rio Verde, a 232 quilômetros de Goiânia, suspeito de ter abordado uma estudante no meio da rua e, sob ameaça, cortado seu cabelo, levando as mexas consigo. O indivíduo, que estava em uma bicicleta, teria usado uma tesoura para ameaçar a adolescente e cortar seu cabelo.

Segundo informações da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), o caso ocorreu no começo da noite de ontem no Setor Morada do Sol, em Rio Verde. De acordo com os relatos coletados, a moça, aluna de um colégio estadual da região, voltava para casa quando foi abordada por um homem retratado como sendo de estatura baixa, cor negra, trajando camisa vermelha e bermuda. Montado numa bicicleta, ele teria abordado a estudante e, em posse de uma tesoura, ameaçado a vítima, mandado que ela ficasse quieta “porque senão seria pior”.

O suspeito, então, usou a tesoura para cortar o cabelo da moça, que era longo, e fugiu com as madeixas.

Após ter o cabelo cortado e roubado, estudante de Rio Verde conseguiu identificar suspeito

Após a ocorrência do crime, equipes da PMGO foram acionadas. Como a moça ainda estava muito assustada pelo ocorrido, os policiais se ofereceram para levá-la até em casa.

Coincidentemente, no trajeto até a residência da estudante os policiais passaram próximo a um bar, momento em que a adolescente reconheceu o indivíduo que havia cortado e roubado seu cabelo. Uma abordagem policial foi feita no local, mas nada foi encontrado com o homem em questão. Porém, após entrevista, ele confessou aos PMs que havia cometido o crime.

O homem contou que o intuito era vender o cabelo roubado da vítima, e apontou onde estavam as madeixas e a tesoura usada no delito.

Diante dos fatos, o suspeito foi levado para o Distrito Policial para providencias cabíveis ao caso. A PMGO informou ainda que ele possui várias passagens criminais como roubo, furto e lesão corporal.