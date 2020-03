Jovem é esfaqueado por vizinho durante aniversário, em Aparecida

Um jovem de 25 anos foi esfaqueado pelo vizinho durante sua própria festa de aniversário. O caso ocorreu na madrugada desta sexta-feira (13/3), no Jardim Tropical, em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. Informações preliminares apontam que o crime ocorreu após o vizinho entrar de “penetra” na festa.

O aniversariante estava com alguns amigos em casa quando o vizinho teria pulado o muro e entrado na residência. Conforme os primeiros levantamentos, o dono da casa teria pedido ao vizinho para que ele saísse, mas o suspeito não teria aceitado e iniciado uma discussão.

Jovem esfaqueado por vizinho durante aniversário foi socorrido em estado grave

Ambos teriam trocado socos e chutes, até o vizinho pegou uma faca e acertou o aniversariante. A vítima foi socorrida com ferimentos no pescoço, no peito e na mão e encaminhado, em estado grave, para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). Ele passou por uma cirurgia. O Dia Online tenta identificar a vítima para pedir atualização do estado de saúde do jovem.

Após o crime, o vizinho suspeito fugiu. Ainda não se sabe ao certo o que teria iniciado a briga. A reportagem também tenta contato com as autoridades policiais, para saber se a ocorrência foi registrada.

Jovem de 25 anos é esfaqueado em frente a Santa Casa de Goiânia

Um outro jovem, também de 25 anos, foi esfaqueado pelo menos quatro vezes, em frente ao Hospital Santa de Misericórdia, na Vila Americano do Brasil, em Goiânia. Ainda não se sabe quem teria atacado o rapaz e qual o motivo da agressão. O crime ocorreu em dezembro de 2019.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO), o jovem, que não teve o nome divulgado, foi socorrido apresentando quatro ferimentos entre o tórax e a barriga, possivelmente causados por uma faca.

A vítima foi socorrida consciente e levada ao Centro de Atenção Integrada à Saúde (Cais) Campinas. O suspeito deixou o local após o crime. Ainda não se sabe como tudo teria acontecido; a autoria e a motivação crime também são desconhecidas até o momento. O caso será apurado pela Polícia Civil.