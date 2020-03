Ossada humana é encontrada em barraco durante obras, em Águas Lindas

Nesta quinta-feira (12/3), uma ossada humana foi encontrada em um barraco que estava em obras, no bairro Ilha Bela, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal.

O caso foi descoberto após uma denúncia realizada por uma testemunha, moradora do local, que encontrou superficialmente parte de ossos enquanto iniciava uma obra. Ao perceber que pareceriam ossos humanos, a testemunha procurou a Delegacia de Plantão.

O caso foi descoberto pela Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), através do Grupo de Investigações de Homicídios (GIH).

Ossada humana encontrada em barraco durante obras, em Águas Lindas, é de mulher, diz PC

Após receberem a denúncia, os policiais civis foram ao local para verificar a veracidade do fato. Quando chegaram na residência, encontraram uma ossada e, após realização da perícia, foi constatado que se tratava de uma mulher. O corpo estava enterrado há aproximadamente um ano.

Durante as diligências, os civis descobriram que o cadáver era, provavelmente, de uma mulher oriunda do interior da Bahia, que morou no local por aproximadamente três meses.

Após investigações preliminares, um homem foi localizado; ele é suspeito de ter ocultado o cadáver. Em entrevista à PC, ele confessou que teve uma briga com a vítima e, durante a discussão, ela caiu e bateu a cabeça em um pedaço de tábua, vindo à óbito.

Diante disso, ele contou aos policiais que resolveu fazer uma cova, dentro do cômodo onde morava com a vítima, para enterrar o cadáver. Depois, ele fez um piso de cimento no local e continuou morando por cerca de cinco meses, até ser preso por ter praticado um homicídio no Estado do Ceará.

O suspeito já tinha um mandado de prisão preventiva existente em seu desfavor e, por isso, já estava preso. Ele foi conduzido ao GIH, onde foi autuado prática do crime de ocultação de cadáver e, ainda, poderá ser indiciado por homicídio doloso consumado qualificado.

A Polícia Civil continua investigando o crime, a fim de apurar as reais circunstâncias da morte da vítima.