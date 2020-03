Praça Universitária será reformada pela Prefeitura de Goiânia

A Praça Universitária, ponto de encontro de estudantes e trabalhadores em Goiânia, deve ser reformada em breve. A informação foi confirmada ao Aproveite a cidade pela assessoria de imprensa da Prefeitura de Goiânia nesta quarta-feira (13/3).

As obras serão realizadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), que está concluindo o projeto.

Entre as principais novidades estão a revitalização do Palácio da Cultura, onde fica a Biblioteca Marieta Telles, e dos banheiros. Além disso, haverá ampliação do museu a céu aberto. Portanto, o local que tem atualmente 26 esculturas, logo passará a ter até 38 obras de arte.

Também haverá construção de quadras poliesportivas e o local ganhará um espaço fixo para a Guarda Civil Metropolitana.

Outra novidade é a criação de uma ateliê de escultura livre. Assim, os frequentadores poderão ter a possibilidade de frequentar o lugar e ver o artista trabalhando. Além disso, segundo a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Goiânia, toda a Praça contará com construção de rampas acessíveis.

O Aproveite a cidade ainda não teve acesso ao projeto completo, bem como não foram fornecidas informações sobre o custo da reforma. Assim, logo que tivermos as informações completas, atualizamos vocês por aqui!

Praça Universitária no Aproveite a cidade

O #teamAproveite já fez uma matéria sobre a Praça Universitária há pouco mais de um ano. O local se chama, na verdade, Praça Honestino Guimarães, e foi projetada na década de 1930 por Attílio Corrêa Lima. Porém, sua construção se deu tardiamente, apenas em 1969.

Em nossa reportagem, que também se transformou em um vídeo, mostramos que o local possui diversas obras de arte e grafites, mas que vinha sofrendo com o abandono do poder público nos últimos anos.