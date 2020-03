Primeiro exame feito por Bolsonaro testa positivo para coronavírus

O primeiro teste para a detecção do coronavírus realizado no presidente da República, Jair Bolsonaro, teria testado positivo. A informação foi adiantada na manhã desta sexta-feira (13/3) pela coluna Esplanada, do Jornal o Dia. O presidente espera agora, ainda para hoje, o resultado da contraprova, que é o exame que comprova em definitivo a presença do vírus de origem asiática. Nesta semana, o chefe da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Fabio Wajngarten, que viajou com Bolsonaro aos EUA teve o diagnóstico de Covid-19 comprovado.

O presidente já vinha sendo monitorado desde a confirmação do caso de Wajngarten, na quarta-feira (11/3). O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL), filho do presidente, informou que também realizou um teste na tarde de ontem, 12/3. O parlamentar disse que está “sem sintomas”.

Tanto o presidente quanto o chefe da Secom estiveram recentemente nos Estados Unidos em uma viagem de quatro dias, com encontros com empresários em Miami e com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Wajngarten chegou a postar uma foto ao lado de Trump e do vice-presidente, Mike Pence.

Bolsonaro, que está prestes a completar 65 anos de idade, é enquadrado no grupo de risco do coronavírus, uma vez que possui mais de 60.

Após fazer exame para detecção do coronavírus, Bolsonaro fez live usando máscara

Na última quinta-feira, pouco tempo depois de Bolsonaro se submeter ao exame que teria testado positivo para o coronavírus, ele fez uma live nas redes sociais usando uma máscara de proteção.

Durante a live, o presidente disse que seguia no aguardo de mais notícias sobre o próprio estado de saúde. Ao lado dele, na live, estava o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que também usava uma máscara. Na transmissão, Bolsonaro mencionou o teste positivo divulgado referente a um dos integrantes da comitiva que viajou aos EUA.

“Eu estou usando máscara porque nessa viagem aos EUA, uma das pessoas que veio comigo no voo, quando desceu em SP, foi fazer os exames habituais e deu positivo coronavirus.”, disse.