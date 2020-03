Prisões de Goiás não receberão visitas por 15 dias devido ao coronavírus

Devido ao coronavírus, a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) as visitas aos detentos das unidades prisionais do Estado estão suspensas pelo período inicial de 15 dias. Além disso, a entrega particular de alimentos e produtos de higiene (cobal) aos detentos também está suspensa.

Trata-se de uma medida de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública diante da pandemia do novo coronavírus.

De acordo com o diretor-geral de Administração Penitenciária, coronel Wellington Urzêda, a ação leva em consideração o Plano de Ação do Governo de Goiás para o controle e prevenção da doença, bem como a vulnerabilidade das populações.

Além disso, o Núcleo de Custódia está sendo preparado para receber detentos que apresentarem os sintomas da doença. No local serão oferecidos todos os cuidados e segurança necessários, tanto para o preso, quanto para o servidor.

Outras medidas profiláticas, com foco na preservação da saúde da população carcerária e dos servidores do sistema penitenciário goiano, também estão sendo desenvolvidas.

Por fim, a estratégia segue regras e protocolos de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública. Todas baseadas nas orientações da Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do Estado (SES-GO), quanto ao período de incubação do coronavírus.

Coronavírus em Goiás

Com a confirmação de casos do coronavírus em Goiás, o governo estadual divulgou uma série de ações higiênicas que podem ajudar os goianos a prevenirem o contágio.

O governador Ronaldo Caiado (DEM), que também é médico, ressaltou que a principal recomendação gira em torno dos cuidados pessoais. “Se tivermos o cuidado de seguir as regras, vamos diminuir a incidência do vírus em Goiás”, reforçou.

O coronavírus é uma família de vírus que causa infecções respiratórias. A transmissão ocorre de pessoa para pessoa, por meio de contato com secreções contaminadas (gotículas de saliva, catarro) ou contato com objetos contaminados. Os sintomas mais comuns da doença são febre, tosse e dificuldade para respirar.