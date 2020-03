Retirada de caminhões acidentados interdita BR-452, em Rio Verde

A BR-452, em Rio Verde, no Sudoeste de Goiás, será totalmente interditada neste sábado (14/3), para a realização do serviço de retirada de três caminhões envolvidos em acidentes na semana passada. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trecho interditado fica na altura da ponte sobre o rio São Tomaz, no quilômetro 21 da rodovia.

“A previsão da equipe que realizará o serviço é de que a operação ocorra ao longo de todo o sábado e, por medidas de segurança, os dois sentidos da via deverão ser fechados”, comunicou a PRF.

Se tratam de um caminhão-caçamba, uma carreta e um bitrem, que estão caídos às margens da BR. Conforme a corporação, nesta sexta-feira (13/3) já foi iniciada a preparação dos veículos, como o desacoplamento dos semirreboques, descontaminação e retirada dos fluídos. No entanto, hoje o tráfego na rodovia segue fluxo normal.

PRF indica desvios após comunicar interdição da BR-452, em Rio Verde; caminhões acidentados serão retirados

Os motoristas que necessitarem acessar os municípios da região deverão utilizar os seguintes caminhos alternativos:

No sentido Rio Verde a Itumbiara:

Na altura do quilômetro 3, utilize o retorno e desvie pela GO-210, seguindo em direção ao município de Santa Helena de Goiás, de onde poderá seguir para retornar a BR e seguir viagem para Itumbiara.

No sentido Itumbiara a Rio Verde:

Na altura do quilômetro 40,5 da BR 452, no trevo, desvie pela GO-164 e siga em direção ao município de Santa Helena de Goiás, de onde poderá seguir para retornar a BR e seguir viagem para Rio Verde.

Exceções e Mapa

Proprietários e moradores de áreas rurais das proximidades que necessitarem deslocar até antes da ponte, terão a passagem liberada. Quem morar após o local da interdição deverá seguir pelo desvio.

Veja no mapa, divulgado pela Polícia Rodoviária Federal, o local da interdição e as rodovias próximas, que podem ser usadas como desvios: