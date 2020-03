Tempo em Goiás: liberado trecho que cedeu na BR-153 após fortes chuvas

Foi liberado na tarde desta quinta-feira (12/3) o trecho da BR-153, em Estrela do Norte, que foi interditado após parte da pista ceder devido o tempo em Goiás, que teve fortes chuvas na região na noite de quarta-feira (11/3).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), engenheiros Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT) avaliaram as condições da pista e liberaram uma das faixas, na altura do km 130.

A orientação da PRF é que os motoristas voltem a trafegar pela BR-153, pois os desvios não são pavimentados e estão com muitos atoleiros. O trânsito está funcionando no sistema de “pare” e “siga”.

Tempo em Goiás: a interdição do trecho que cedeu na BR-153 após fortes chuvas

Um trecho da BR-153 foi interditado nesta quinta-feira (12/3) após a parte da pista ceder. O motivo é o tempo em Goiás, pois fortes chuvas caíram na região na noite de quarta-feira (11/3).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trecho interditado é no km 130, entre Uruaçu e Porangatu, no município de Estrela do Norte. O local foi considerado não seguro para a passagem de veículos, tanto leves quanto pesados.

A orientação inicial da PRF era que os motoristas evitassem o ponto de interdição, pois havia congestionamento e os veículos estavam parados. A Polícia Rodoviária Federal chegou a divulgar rotas alternativas para os motoristas, mas, após avaliação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), o trecho foi parcialmente liberado.

Veja os desvios divulgados inicialmente pela PRF que devem ser evitados, pois há trechos não pavimentados e há risco de atoleiro: