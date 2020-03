Vídeo: menino de 10 anos morre ao ser atropelado por carro, em Porangatu

Um menino, de 10 anos, morreu após ser atropelado por um carro nesta quinta-feira (12/3), em Porangatu, município a cerca de 410 quilômetros da capital goiana, na região Norte do estado.

Durante a tarde, o menino voltava de bicicleta da escola e estava acompanhado da mãe e do irmão mais novo. Conforme informações, a motorista do carro estava em uma rotatória e olhava para o lado esquerdo, momento que bateu no menino que surgiu do lado direto.

A mulher ficou no local até a chegada do socorro. Em depoimento à Polícia Civil, ela contou que não viu a criança. A motorista foi submetida ao teste do bafômetro, cujo resultado foi negativo.

Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o resgate do menino, que ficou preso embaixo do veículo. Ele foi socorrido e encaminhado em estado grave para um hospital do município, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo na unidade de saúde por volta de 21h30.

De acordo com a PC, a perícia deve emitir laudos para ajudar a esclarecer as responsabilidades.

Imagens de câmeras de monitoramento de um farmácia flagraram o momento do acidente. Ele tentava atravessar a rua. Veja:

Além do menino de 10 anos que morreu ao ser atropelado por carro, em Porangatu, outro de 11 morreu depois de ser atingido por ônibus, em Goiânia

Um grave acidente no último dia 28 de novembro de 2019 deixou uma vítima fatal. Um menino de 11 anos morreu após ser atropelado por um ônibus, no Setor Santa Genoveva, em Goiânia.

O acidente de trânsito aconteceu no cruzamento da Avenida Comercial com a Avenida São Francisco. Os policiais da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict) de Goiânia, foram acionados para apurar as circunstâncias do acidente.

Conforme informações, o menino, Arthur Afonso Ferreira Sousa, de 11 anos, estava em uma bicicleta pedalando pela calçada da Avenida São Francisco, no sentido bairro/ Centro e, no mesmo sentido, seguia um ônibus do transporte coletivo.

O motorista, Marcos Maurício da Silva, de 42 anos, seguia pela faixa de rolamento da direita, quando tentou realizar uma conversão à direita na altura da esquina com a Avenida do Comércio.

Neste momento, Arthur tentou cruzar a avenida, mas foi atingido e atropelado pelo ônibus. A vítima ficou caída no solo e a bicicleta presa embaixo do ônibus.

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás foi acionado para atender a ocorrência, mas o menino não resistiu e morreu ainda no local.