Advogada é presa por participar de furto de carro na Central de Flagrantes

Uma advogada foi presa suspeita de participar do furto de um carro recolhido na Central de Flagrantes de Goiânia. Ela é investigada por integrar uma organização criminosa, que era chefiada por um reeducando do sistema prisional. A prisão ocorreu nesta sexta-feira (13/3), encerramento da Operação Cooptação 2, iniciada em 2019, deflagrada pela Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DERFRVA).

Durante a operação, foram cumpridos seis mandados de prisão preventiva, sendo cinco em Goiânia e um em Uberlândia. Além disso, as equipes da Polícia Civil, por meio da DERFRVA, cumpriram quatro mandados de busca e apreensão, sendo três na capital e um em Pirenópolis.

Advogada presa por furto de carro na Central de Flagrantes é suspeita de integrar quadrilha chefiada por reeducando do sistema prisional

De acordo com a corporação, as investigações apontaram que uma organização criminosa era chefiada por um reeducando do sistema prisional, que era responsável pela determinação da prática de roubos de veículos e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Após o roubo/furto, esses veículos eram utilizados no tráfico de drogas.

Foram identificados cinco roubos de veículos em Goiânia e nas cidades próximas, um roubo a um estabelecimento comercial e um roubo de um veículo em Brasília, que, posteriormente, foi recuperado em Goiânia. Tempo depois, esse mesmo carro foi furtado no pátio da Central de Flagrantes pelo grupo criminoso.

Conforme as apurações, uma das suspeitas de integrar a organização criminosa é uma advogada. A mulher é suspeita de ter efetivamente participado dos roubos e do furto do veículo ocorrido na Central de Flagrantes da capital.

Ainda segundo a PC, em Pirenópolis os policiais civis localizaram um carrinho de picolé roubado na mesma ocasião em que um veículo foi furtado. As diligências contaram com a participação dos policiais civis da Delegacia de Pirenópolis e da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).