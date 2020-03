BR-153 parcialmente interditada no norte de Goiás é liberada

A BR-153 que nos últimos dias estava parcialmente interditada no km 132, município de Estrela do Norte, região Norte de Goiás, foi liberada no final da noite desta sexta-feira (13/3). A interdição da rodovia havia ocorrido na manhã de quinta-feira (12) em função das chuvas que fizeram com que parte da pista cedesse.

Por motivo de segurança, então, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) haviam restringido o tráfego de veículos no local, com o sistema pare e siga, em meia pista.

Agora, com o serviço de recuperação do trecho e com reforço das equipes de conservação, os trabalhos foram concluídos e o trânsito foi liberado. Em função das chuvas, porém, a PRF orienta aos usuários da rodovia a redobrarem a atenção.

Acidentes na BR-153 por conta da chuva

Apesar do período de chuvas estar chegando ao fim, pelo menos três acidentes ocorreram na BR-153, no território de Goiás na últimas 24 horas, segundo a PRF, por conta das pistas molhadas. Em dois dos casos, os acidentes envolveram 6 veículos no município de Rialma.

De acordo com a polícia, o condutor de um caminhão perdeu o controle, rodou na pista e ficou parado sobre a rodovia quando um outro caminhão, da mesma empresa precisou frear bruscamente, sendo atingido por um terceiro caminhão. Outros três veículos bateram entre si no local, provocando um engavetamento. Ninguém ficou ferido.