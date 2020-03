Confirmado 4° caso de coronavírus no Estado de Goiás

Na manhã deste sábado (14/3), o governador do Estado de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), e a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), confirmaram o 4° caso de coronavírus no Estado de Goiás.

Primeiramente, trata-se de um homem que reside em Goiânia, e viajou para o exterior com um dos outros casos já confirmados, que no caso é sua esposa.

Segundo a SES-GO, não há trasmissão local e nem comunitária no Estado. Todos os quatro casos confirmados são importados, ou seja, as pessoas se infectaram em outro país.

De acordo com atualização do protocolo do Ministério da Saúde (MS), qualquer pessoa, mesmo sem sintomas, que chegar do exterior deve manter regime de quarentena em casa por 7 dias.

Sobre o coronavírus

Com a confirmação de casos do coronavírus em Goiás, o governo estadual divulgou uma série de ações higiênicas que podem ajudar os goianos a prevenirem o contágio.

O coronavírus é uma família de vírus que causa infecções respiratórias. Além disso, a transmissão ocorre de pessoa para pessoa, por meio de contato com secreções contaminadas (gotículas de saliva, catarro) ou contato com objetos contaminados.

Os sintomas mais comuns da doença são febre, tosse e dificuldade para respirar.

De acordo com o Ministério da Saúde, o coronavírus apresenta uma transmissão menos intensa que o vírus da gripe. O período médio de incubação por coronavírus é de 5 dias, com intervalos que chegam a 12 dias, período em que os primeiros sintomas levam para aparecer desde a infecção.

Por fim, a melhor forma de prevenir o contágio é: