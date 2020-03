Coronavírus: cancelado 2º dia da ‘Expo Viver Melhor’, em Goiânia

O segundo dia da 1ª Expo Viver Melhor, em Goiânia, foi cancelado. O evento ocorrida desde a sexta-feira (13/3), no Shopping Flamboyant, e seguiria até a noite deste sábado (14/3). De acordo com a organização, a suspensão das atividades atende a recomendação do Ministério da Saúde para a prevenção do coronavírus.

Leia o comunicado oficial:

Seguindo orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e visando preservar a segurança do público, os produtores da Expo Viver Melhor decidiram cancelar a sua realização.

A primeira edição do evento estava sendo realizada nos dias 13 e 14 de março, no Piso 1 do Flamboyant Shopping Center, em Goiânia.

A recomendação é que eventos que reúnam mais de cem pessoas – como é o caso da Expo Viver Melhor – sejam cancelados.

Pedimos desculpas pelos transtornos causados aos palestrantes e público com o cancelamento da Expo Viver Melhor, e salientamos que nosso compromisso é com a segurança e saúde de todos.

‘Expo Viver Melhor’, em Goiânia, era voltado para público idoso

A feira gratuita era voltada para idosos. Esse grupo é considerado de risco em casos se contaminação por coronavírus.

Conforme a programação, a ‘Expo Viver Melhor’ oferecia exposições nas áreas da saúde e beleza, bem estar, moradia, mobilidade, lazer e turismo, finanças, tecnologia, suporte legal, empreendedorismo prateado, alimentação / nutrição, profissionalização do cuidado.

Também eram oferecidas exposição de produtos e serviços, palestras, oficinas, workshops, espaço bem-estar, entretenimento e outras atividades.

Coronavírus em Goiás

Na manhã deste sábado (14/3), o governador Ronaldo Caiado (DEM) e a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) confirmaram o 4° caso de coronavírus. “Confirmado o 4º caso de coronavírus em Goiás. Ele é de Goiânia e se contaminou em viagem ao exterior, na companhia da esposa, que já tinha sido diagnosticada com a doença esta semana. Reforço: evitem aglomerações e sigam os protocolos. Isso evita a contaminação sustentada”, escreveu o governador no Twitter.