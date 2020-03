Coronavírus: Eixo Anhanguera terá reforço para higienização

Devido a pandemia do novo coronavírus, os ônibus da linha Eixo Anhanguera terão reforço para passar por higienização. A medida visa evitar o avanço da doença em Goiás.

Para isso, a empresa está contratando de forma temporária novos profissionais para atender a demanda. Visto à importância do caso, o processo de contratação é de forma urgente.

Os interessados devem comparecer, na próxima segunda-feira (16/3), na sede administrativa da empresa administradora do Eixo Anhanguera, localizada na Rua Patriarca, número 299, Vila Regina, em Goiânia. É necessário levar os documentos pessoais e carteira de trabalho.

Coronavírus: o que goianos precisam saber e fazer

Com a confirmação de casos do coronavírus em Goiás, o governo estadual divulgou uma série de ações higiênicas que podem ajudar os goianos a prevenirem o contágio. O governador Ronaldo Caiado (DEM), que também é médico, ressaltou que a principal recomendação gira em torno dos cuidados pessoais. “Se tivermos o cuidado de seguir as regras, vamos diminuir a incidência do vírus em Goiás”, reforçou.

O coronavírus é uma família de vírus que causa infecções respiratórias. A transmissão ocorre de pessoa para pessoa, por meio de contato com secreções contaminadas (gotículas de saliva, catarro) ou contato com objetos contaminados. Os sintomas mais comuns da doença são febre, tosse e dificuldade para respirar.

De acordo com o Ministério da Saúde, o coronavírus apresenta uma transmissão menos intensa que o vírus da gripe. O período médio de incubação por coronavírus é de 5 dias, com intervalos que chegam a 12 dias, período em que os primeiros sintomas levam para aparecer desde a infecção.

Como prevenir infeção por coronavírus

A melhor forma de prevenir o contágio é: