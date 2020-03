Deputado Eduardo Prado desmente própria morte após fake news

O deputado Eduardo Prado (sem partido) publicou um vídeo, neste sábado (14/3), desmentindo a própria morte. De acordo com ele, uma fake news (notícia falsa) se espalhou nas redes sociais, dizendo que o político havia morrido, aos 39 anos. A falsa mensagem dizia ainda que a morte do deputado foi confirmada pelo portal de notícias UOL e pelo Jornal O Popular, no entanto, os veículos não noticiaram os conteúdos relacionados a ele.

Leia o texto falso divulgado em redes sociais:

Na manhã de hoje (14/03), morreu o deputado estadual Delegado Eduardo Prado aos 39 anos. A informação foi confirmada pelo UOL e O Popular. Ele estava em seu primeiro mandato como deputado e ficou conhecido pelas grandes investigações como a prisão do Serial Killer em Goiânia, traficante Zoi Verde e donos de postos que colocavam chip em bombas de gasolina. Povo de Alexânia e o prefeito Allysson Silva manifestam seu pesar. Alexânia News.

Após fake news sobre morte, deputado Eduardo Prado diz ter recebido 500 mensagens

Depois que a fake news se espalhou, Eduardo Prado publicou um vídeo dizendo que já identificou o responsável e que as providências serão tomadas. Inicialmente, o deputado esclareceu: “FAKE NEWS – NÃO MORRI, estou bem graças a Deus”.

Momentos após, na legenda do vídeo, o delegado reforça: “Postaram nas redes sociais e grupos de WhatsApp que eu teria morrido. Recebi mais de 500 mensagens e centenas de ligações. Minha família ficou preocupada. Já identifiquei quem postou. Estou bem, forte com muita saúde!”.

“Ainda tenho muitas décadas para incomodar a bandidagem e os malandros”, completou o delegado, que entrará em contato com a Delegacia de Crimes Cibernéticos. O caso será investigado.

O Dia Online tenta contato com o prefeito de Alexânia, Allysson Silva, que teve o nome envolvido na fake news, no seguinte trecho da mensagem: “Povo de Alexânia e o prefeito Allysson Silva manifestam seu pesar. Alexânia News.”