Dois carros carregados de maconha são apreendidos pela polícia em Quirinópolis

Na madrugada deste sábado (14/3) equipes do 42º Batalhão da Polícia Militar, em uma operação integrada com a Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DERFRVA), realizou a apreensão de dois veículos em Quirinópolis, região Sudoeste de Goiás. Um dos veículos transportava, dentro do porta malas, diversos tijolos de maconha.

Além da droga, e dos dois carros, um deles roubado em brasília, quatro armas de fogo também foram apreendidas. Dentro de um dos carros, no porta luvas, também foi encontrado um rádio amador utilizado para que os suspeitos escapassem da polícia. A investigação contra a quadrilha estava sendo feita a 16 dias.

Confronto com a polícia

De acordo com as autoridades, durante a ação houve confronto dos quatro traficantes contra os policiais, o que resultou na morte dos bandidos. Nenhum policial ficou feirado e os indivíduos que estavam nos carros apreendidos, foram socorridos pelo Hospital Municipal de Quirinópolis, mas não resistiram aos ferimentos.

Ainda segundo o delegado Gustavo Rigo, as investigações continuarão para que o restante da quadrilha, responsável pelo roubo do veículo adulterado e pela compra e venda da droga, sejam identificados.