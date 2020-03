Edital do concurso da Câmara de Goianésia abre com salários de até R$ 4,6 mil

Em época escassa para concursos, Goianésia, localizada a 178 km de Goiânia, acaba de divulgar edital para concurso da Câmara Municipal do município com 12 vagas efetivas, 36 para cadastro reserva de ampla concorrência e sete para cadastro reserva para pessoa com deficiência.

Há vagas para todas as escolaridades, nos níveis fundamental, médio e superior com salários que variam de R$ 1.361,95 até R$ 4.647,51. As inscrições iniciam dia 13 de abril e seguem até 18 de maio, no site do responsável por realizar o concurso, o Instituto Quadrix.

Cargos, vagas e salários:

Auxiliar de Serviços Básicos – 4 vagas – R$ R$ 1.361,95 – ensino fundamental completo

Jardineiro – 1 vaga – R$ R$ 1.361,95 – ensino fundamental completo

Telefonista/Recepcionista – 2 vagas – R$ R$ 1.361,95 – ensino médio completo

Motorista – 2 vagas – R$ 1.647,96 – ensino médio completo

Contador – 1 vaga – R$ 3.026,56 – ensino superior

Controlador Interno – 1 vaga – R$ 3.026,56 – ensino superior

Procurador Legislativo – 1 vaga – R$ 4.647,51 – ensino superior

Valor da taxa de inscrição para cada nível:

R$ 50 para os cargos de nível fundamental

R$ 70 para os cargos de nível médio

R$ 90 para os cargos de nível superior de Contador e Controlador Interno

R$ 110 para o cargo de nível superior de Procurador Legislativo