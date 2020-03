Ex-ministro de Bolsonaro, Gustavo Bebianno morre no Rio de Janeiro

O ex-secretário geral da Presidência e então pré-candidato a prefeito do Rio, Gustavo Bebianno (PSDB), de 56 anos, morreu na manhã deste sábado (14/3) após um infarto fulminante. A informação foi dada pelo presidente estadual do PSDB, Paulo Marinho.

De acordo com Marinho, Bebianno estava em seu sítio em Teresópolis junto com um caseiro e seu filho e, por volta de 4h30, passou mal, caiu e teve ferimentos na cabeça. Após isso, o político foi levado para uma unidade hospitalar da cidade, mas não resistiu.

Primeiro demitido da gestão Bolsonaro

O pré-candidato à prefeitura do Rio de Janeiro chegou a ser um dos homens de maior confiança de Bolsonaro, já que foi um dos coordenadores da campanha eleitoral do presidente, costurou o acordo que levou Bolsonaro ao PSL e presidiu a legenda durante a corrida eleitoral de 2018.

Porém, passada a eleição, Gustavo Bebianno foi o primeiro ministro a deixar o governo do presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido-RJ), quando, em fevereiro de 2019, o chefe do Executivo nacional o exonerou em meio a uma crise, iniciada com a suspeita de que o PSL, partido de Bolsonaro e Bebianno à época, teria usado candidaturas “laranja” nas eleições de 2018.

Já em dezembro de 2019, Bebianno se filiou ao PSDB a convite de João Doria, governador de São Paulo. E, no começo de março deste ano, anunciaram a pré-candidatura do ex-PSL à Prefeitura do Rio de Janeiro. Ainda neste mês, em uma de suas últimas entrevistas, o político fez duras críticas a Bolsonaro e admitiu preocupação com o governo federal.