Garimpo de ouro ilegal é alvo de operação da Polícia Militar em Orizona

A Polícia Militar de Goiás (PMGO), por meio do Comando de Policiamento Ambiental (CPA), cumpriu o mandado de busca e apreensão em um rancho localizado no município de Orizona, região Sul de Goiás, nesta sexta-feira (13/3). De acordo com as autoridades do 11° BPM e da Delegacia de Pires do Rio, o objetivo da Operação foi combater a extração irregular de minério de ouro.

Apesar da ação e da apreensão de material de pesca predatória (redes, tarrafa, espiel e armadilhas de caça) e objetos utilizados para extração minérios, não havia ninguém no local. Ainda segundo a polícia, a investigação continuará, pois há indícios de que mais de dez pessoas estejam envolvidas no crime.

Se identificados, os responsáveis pelo garimpo podem responder por crimes ambientais e por extração ilegal de minérios e, se condenados, a Justiça pode determinar pagamento de multa e cumprimento de prisão por usurpação de bens da União.

Acidente em mineradora de Goiás completa um mês

A exatamente um mês, no dia 13 de fevereiro, um homem de 46 anos, funcionário de uma mineradora que atua no município de Campos Verdes, a 310 quilômetros de Goiânia, morreu após ser esmagado por uma rocha de quase 20 toneladas numa mina subterrânea de esmeraldas.

Na época, o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CMBGO) informou que a mineradora teve que teve fragmentar a rocha para a retirada do corpo do homem. Nenhuma irregularidade foi provada na ocasião.