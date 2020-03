Governo prepara Núcleo de Custódia para receber detentos com coronavírus

Na manhã deste sábado (14/3), a Secretaria de Segurança Pública e Diretoria-geral de Administração Penitenciária (DGAP) informou, por meio de nota, que está preparando uma unidade prisional exclusiva para alocar possíveis futuros casos de detentos com coronavírus.

O Núcleo de Custódia, unidade que compõe o Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, será responsável por receber os respectivos detentos.

O objetivo da medida é controlar e prevenir o risco da propagação do coronavírus entre a população carcerária do Estado.

Além disso, a medida segue os protocolos da Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde de Goiás. Além do Decreto do Governo de Goiás que declaração situação de emergência na saúde pública do Estado de Goiás.

O que é o Núcleo de Custódia, que receberá os possíveis futuros casos de detentos com coronavírus

O Núcleo de Custódia é um estabelecimento penal, pensado inicialmente para ser um hospital de custódia de presos. Consequentemente, ele possui uma estrutura que favorece às medidas por ora determinadas quanto à nova ocupação da unidade.

Até o momento, haviam 83 custodiados que estavam alojados no local e que estão sendo transferidos neste sábado, com escoltas de agentes prisionais do Grupo de Operações Penitenciárias Especiais (GOPE) e do Grupo Tático de Ações de Escoltas (GTAE), da DGAP.

Além disso, no local, os possíveis casos de infectados com coronavírus, receberão a assistência necessária.

Primeiramente, o Núcleo de Custódia passará por uma limpeza geral e profilaxia protocolar. Isso será preparado em caráter de urgência para a ocupação dos casos de Coronavírus que aparecerem no entre a população carcerária.

Ações com foco nos servidores do sistema penitenciário também estão em desenvolvimento.

A Transferência dos custodiado do Núcleo de Custódia e para quais unidades prisionais serão transferidos ocorre, conforme determina o Procedimento Operacional Padrão (POP) do sistema penitenciário goiano, sob controle sigiloso da segurança penitenciária para a proteção da segurança das escoltas a serem realizadas.