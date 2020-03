Homem é preso ao ameaçar ex com faca para ter relações sexuais, em Rio Verde

Um homem foi preso nesta sexta-feira (13/3), após ameaçar a ex com uma faca para obrigá-la a ter relações sexuais com ele, no bairro Dom Miguel, em Rio Verde, na região Sudoeste de Goiás.

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica, cometida por um homem contra sua ex-mulher, que estava escondida em um quarto da residência para conseguir chamar socorro.

Em outra ocasião, o ex-companheiro já teria até mesmo colocado fogo na casa onde a vítima estava com o filho caçula.

Como o homem foi preso após ameaçar ex com faca para ter relações sexuais, em Rio Verde

Quando chegaram próximo à residência, os policiais encontraram a mulher chorando e desesperada na rua, pois acabava de fugir da própria porque o ex-companheiro a havia ameaçado de morte.

Conforme relatado pela vítima, o autor pegou uma faca e tentou obrigá-la a ter relações sexuais com ele, caso contrário ela morreria. Ela ainda relatou que ele estava cumprindo prisão domiciliar, devido ter cometido estupro de vulnerável.

Segundo a mulher, o homem ingere bebida alcoólica com frequência e fica fora de controle, com comportamento agressivo, falando todo tempo em matar. O agressor teria, inclusive, fugido da cidade de Montividiu, pois tentou matar o ex-namorado da mãe.

De acordo com a Polícia Militar, o homem mora com a mãe, pois precisa de cuidados depois que sofreu traumatismo craniano ao levar pauladas na cabeça em uma briga de rua. A vítima contou que ele faz uso de remédio tarja preta.

Diante dos fatos, a equipe foi até a casa da mãe do agressor, que foi preso e encaminhado para a delegacia para os procedimentos cabíveis e, posteriormente, para o presídio local. A vítima requereu medida protetiva contra o autor, que já possui passagens pela prática dos crimes de roubo, furto, ameaça e lesão corporal.