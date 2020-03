Motociclista morre ao bater em caminhão no acostamento, em Bela Vista

Um motociclista, de 38 anos, morreu após bater em um caminhão que estava parado no acostamento da GO-020, na zona rural de Bela Vista de Goiás, Região Metropolitana de Goiânia.

Conforme informações, no momento do acidente, a vítima pilotava uma motocicleta e estava com um passageiro, de 26 anos, que ficou ferido devido a batida.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o caminhão estava estacionado próximo a um poste de iluminação pública e com a sinalização luminosa ligada. Entretanto, o motociclista não conseguiu evitar o acidente.

O passageiro, de 26 anos, que estava na motocicleta, teve ferimentos leves, foi socorrido e encaminhado para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo).

Além do motociclista que morreu ao bater em caminhão no acostamento, em Bela Vista, outro morreu ao deslizar em galho e bater em árvore, em Goiânia

Um motociclista, de 20 anos, morreu no fim da manhã da última terça-feira (10/3) em um acidente onde deslizou em um galho e bateu em árvore, no setor Leste Vila Nova, em Goiânia.

Conforme informações de testemunhas à Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), o jovem trafegava Avenida Independência, sentido bairro/Centro, na faixa de rolamento da esquerda quando teria passado por cima de um galho seco próximo ao canteiro central.

O jovem, que estava em uma motocicleta, perdeu o controle da direção, subiu no meio fio e chocou-se contra uma árvore localizada no canteiro central.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado para socorrer a vítima, mas quando chegou ao local constatou que a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

No início de janeiro, um outro motociclista também morreu na capital depois de bater em uma árvore no canteiro central da pista. O socorro chegou a ser acionado, mas ele também não resistiu e morreu no local.