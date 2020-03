Motorista de aplicativo é esfaqueado durante assalto, em Aparecida de Goiânia

Neste sábado (14/3), um motorista de aplicativo de carro sofreu uma tentativa de assalto e acabou levando uma série de facadas dos agressores no setor Madre Germana, em Aparecida de Goiânia.

Os dois suspeitos do crime, ao abordarem o motorista para efetuar o assalto, perfuraram o peito e o braço da vitima com a faca e acabaram levando o carro, um Onix cinza.

Uma equipe da Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO) conseguiu deter os dois suspeitos do crime e recuperar o veículo roubado minutos após o assalto. Também foi recuperado um celular e outros pertences da vítima, que haviam ficado no carro.

Além disso, o motorista de aplicativo foi socorrido logo após o roubo. Apesar dos ferimentos, a vitima foi socorrida com vida e consciente.

Por fim, o Portal Dia Online entrou em contato com a PM-GO para mais informações sobre o caso, e até a publicação da matéria não obteve resposta.

Além do assalto e agressão ao motorista de aplicativo, homem é preso ao ameaçar ex com faca para ter relações sexuais

Um homem foi preso na última sexta-feira (13/3), após ameaçar a ex com uma faca para obrigá-la a ter relações sexuais com ele. A situação ocorreu no bairro Dom Miguel, em Rio Verde, na região Sudoeste de Goiás.

Primeiramente, a PM-GO foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica. Ela teria sido cometida por um homem contra sua ex-mulher, que estava escondida em um quarto da residência para conseguir chamar socorro.

Em outra ocasião, o ex-companheiro já teria até mesmo colocado fogo na casa onde a vítima estava com o filho caçula.

Além disso, de acordo com a Polícia Militar, o homem mora com a mãe, pois precisa de cuidados depois que sofreu traumatismo craniano ao levar pauladas na cabeça em uma briga de rua. A vítima contou que ele faz uso de remédio tarja preta.

Por fim, a equipe foi até a casa da mãe do agressor, que foi preso e encaminhado para a delegacia para os procedimentos cabíveis. Posteriormente foi encaminhado para o presídio local. A vítima requereu medida protetiva contra o autor, que já possui passagens pela prática dos crimes de roubo, furto, ameaça e lesão corporal.