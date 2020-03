Motorista morre após ser arremessado de carreta, em Rio Verde

Um motorista, de 54 anos, morreu na noite desta sexta-feira (13/3), após ser arremessado de uma carreta na BR-060, no município de Rio Verde.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem conduzia uma carreta carregada com 50 toneladas de soja e seguia no sentido Jataí para Rio Verde.

Quando chegou no km 400, por volta de 20h30, perdeu o controle da direção, saiu da pista e tombou a carreta na faixa à direita da via. Com isso, o motorista foi arremessado para fora do veículo e, conforme suspeitas da PRF, não utilizava o cinto de segurança.

Diante dos fatos, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. No caminhão também estava a esposa da vítima, que teve ferimentos graves e foi encaminhada para o hospital municipal da cidade.

A carga de soja se espalhou pela rodovia, que ficou fechada por cerca de seis horas formando um congestionamento de cerca de três quilômetros.

Além do motorista que morreu após ser arremessado de carreta, em Rio Verde, outro morreu ao bater de frente com caminhão, em Vianópolis

Um motorista, de 40 anos, morreu no início da última quarta-feira (11/3) após bater de frente com um caminhão, na GO-330, em Vianópolis, na região sudeste de Goiás.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), os militares de Silvânia foram acionados para atender a ocorrência de colisão entre carro e caminhão.

Quando chegaram no local, encontraram a vítima do sexo masculino preso às ferragens do veículo e já sem sinais vitais. Testemunhas afirmaram que o homem teria tentado fazer uma ultrapassagem e bateu de frente com o caminhão que seguia no sentido contrário.

Diante dos fatos, os bombeiros fizeram a retirada do corpo e deixaram aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML). O motorista do caminhão não teve ferimentos.

No momento do acidente, a pista ficou parcialmente interditada, por causa do derramamento de óleo dos veículos no local.