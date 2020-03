Situação de emergência em Goiânia fecha Parque Mutirama e Zoológico 

As atividades no Parque Mutirama e no Zoológico de Goiânia foram suspensas, por tempo indeterminado, por conta dos casos confirmados do coronavírus em Goiás, sendo três deles na capital. A Prefeitura decretou, nesta sexta-feira (13/3), situação de emergência em saúde pública, que determina uma série de medidas de prevenção.

O texto, que já foi publicado no Diário Oficial, fala de ações de saúde que incluem a dispensa de licitação para aquisição, bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública; instala o Centro de Operações de Emergência em Saúde, o COE-GOIÂNIA-COVID-19, coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde, para monitoramento da emergência em saúde pública declarada.

O decreto recomenda para que pessoas sintomáticas não frequentem locais públicos entre outras medidas, além de vedar a realização de quaisquer eventos públicos ou autorizados pela prefeitura em que ocorram a aglomeração de pessoas, sem que seja possível manter a distância mínima necessária para evitar a contaminação pelo Coronavírus, conforme orientação do Ministério da Saúde.

Além de atividades suspensas no Parque Mutirama e Zoológico, veja eventos adiados em Goiânia

A Prefeitura de Goiânia recomendou medidas cabíveis para o cancelamento ou adiamento de eventos como apresentação da Orquestra Sinfônica de Goiânia; atividades públicas do Teatro Goiânia Ouro, do Grande Hotel Vive o Choro e do Centro Cultural Mercado Popular da 74.

Também nesta sexta-feira (13/3), o Governo de Goiás, por meio da Secretária de Estado de Cultura (Secult Goiás) cancelou toda a programação do final de semana. Até o dia 15 de março, todas as 21 de unidades da pasta estarão fechadas.

Por fim, as pastas da Secult Goiás que não funcionarão neste fim de semana são: