BR-452 é liberada após retirada de caminhões acidentados, em Rio Verde

Foi liberada, no fim da noite de sábado (14/3), a BR-452, que havia sido interditada na manhã de sábado (14/3) para retirada de caminhões envolvidos em acidente, em Rio Verde, no sudoeste goiano.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista ficou totalmente interditada para a retirada de três caminhões, sendo um caçamba, uma carreta e um bitrem, que se envolveram em acidentes na semana passada. A interdição aconteceu na altura da ponte sobre o rio São Tomaz, no km 21.

Conforme informações da PRF, a previsão inicial era que os trabalhos terminassem até às 18h de sábado (14/3), mas, devido a complexidade, os agentes ficaram no local até às 22h40, quando a rodovia foi liberada. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) também participou da ação

A PRF informou que um dos veículos acidentados continua no local e sua remoção será feita em outra oportunidade.

A interdição da BR-452, em Rio Verde

A previsão da equipe que realizou o serviço é de que a operação acontecesse ao longo de todo o sábado e, por medidas de segurança, os dois sentidos da via foram fechados, comunicou a PRF.

Se tratam de um caminhão-caçamba, uma carreta e um bitrem, que estavam caídos às margens da BR. Conforme a corporação, na sexta-feira (13/3) já foi iniciada a preparação dos veículos, como o desacoplamento dos semirreboques, descontaminação e retirada dos fluídos.

Agora, os dois sentidos da pista estão totalmente liberados para tráfego de veículos.