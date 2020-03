Governo de Goiás determina paralisação de aulas em todos os níveis educacionais

O governo de Goiás, através da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), determinou a paralisação das aulas no estado em todos os níveis educacionais, tanto em instituições e escolas públicas quanto privadas. As atividades escolares/universitárias devem ser interrompidas, preferencialmente, a partir desta segunda-feira (16/3), com tolerância máxima até 18/3, quarta-feira.

A determinação da SES-GO trata ainda da exceção dos alunos universitários dos cursos da área da saúde. Para estes, segundo o documento, recomenda-se que sejam incluídas imediatamente, em todas as disciplinas, aulas alinhadas às orientações técnicas dos protocolos do Ministério da Saúde e da SES-GO.

O documento traz ainda a determinação a todos os órgãos da administração direta e indireta, empresas públicas, privadas e do terceiro setor, avaliação imediata da possibilidade da realização de teletrabalho em todas as áreas com perfil administrativo.

Veja abaixo o trecho da nota técnica divulgada pela SES-GO que trata da paralisação de aulas:

Paralisar as aulas, de preferência por meio da antecipação das férias escolares, em todos os níveis educacionais, públicos e privados, de modo a interromper as atividades por 15 dias preferencialmente a partir de 16/03/2020, com tolerância máxima até 18/03/2020, podendo tal paralização ser prorrogável a depender da avaliação da autoridade sanitária do Estado.

Documento do Governo de Goiás, que traz determinação da paralisação de aulas, fala sobre possibilidade de convocação de alunos dos cursos da saúde

Ainda segundo a determinação do Estado de Goiás, todos os acadêmicos de cursos da saúde deverão estar preparados para a possibilidade de serem convocados para ajudarem nas unidades de saúde atuais.

Veja o trecho abaixo:

“Todos os universitários da saúde deverão se comportar como aliados no combate à pandemia COVID-19, sobretudo como propagadores de informações técnicas, fidedignas e responsáveis. A qualquer tempo, o poder público poderá convocar todos os graduandos da saúde a ajudarem nas unidades de saúde atuais ou que venham a ser montadas com a finalidade de combater a pandemia e outras implicações ao sistema de saúde relacionadas à COVID-19.”