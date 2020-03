Idoso fica ferido ao tombar carreta com soja na GO-060, em Trindade

Na tarde deste sábado (14/3), um idoso, de 67 anos, ficou ferido após tombar uma carreta carregada de soja na GO-060, em Trindade.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado para atender a ocorrência de tombamento e, quando chegou ao local, constatou que a vítima ainda estava dentro do veículo.

Conforme informações, o idoso ainda estava na cabine, porém não estava preso às ferragens. Diante disso, as equipes dos bombeiros retiraram o motorista do veículo e realizaram o atendimento pré-hospitalar.

Depois do resgate inicial, a vítima foi encaminhada parar o Hospital de Urgências de Trindade (Hutrin). O idoso estava consciente, com confusão mental e contusões.

Com o tombamento, a carga ficou espalhada por toda a pista e foi retirada posteriormente.

Além do idoso que ficou ferido ao tombar carreta com soja na GO-060, em Trindade, outro morreu após ser arremessado da carreta, em Rio Verde

Um motorista, de 54 anos, morreu na noite desta sexta-feira (13/3), após ser arremessado de uma carreta na BR-060, no município de Rio Verde.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem conduzia uma carreta carregada com 50 toneladas de soja e seguia no sentido Jataí para Rio Verde.

Quando chegou no km 400, por volta de 20h30, perdeu o controle da direção, saiu da pista e tombou a carreta na faixa à direita da via. Com isso, o motorista foi arremessado para fora do veículo e, conforme suspeitas da PRF, não utilizava o cinto de segurança.

Diante dos fatos, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. No caminhão também estava a esposa da vítima, que teve ferimentos graves e foi encaminhada para o hospital municipal da cidade.

A carga de soja se espalhou pela rodovia, que ficou fechada por cerca de seis horas formando um congestionamento de cerca de três quilômetros.