Manifestantes levam bronca de Caiado: “Vocês precisam ter noção de seriedade!”

Em uma fala esbravejante, o governador Ronaldo Caiado (DEM), que é alinhado ao governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), deu uma dura reprimenda nos manifestantes que se aglomeraram na tarde deste domingo (15/3), na Praça Cívica, em Goiânia. Caiado, que é médico, chamou de “absurdo” o fato de pessoas estarem em aglomerações ali na manifestação, se referindo ao estado de alerta imposto pelo coronavírus, e disse que os presentes ali deveriam ter “noção de seriedade”.

Ao microfone, Caiado fez uma fala dura contra a manifestação realizada hoje em todo o país a favor do governo Bolsonaro e de cunho anti-Congresso. Mesmo sendo aliado do presidente, o governador se posicionou fortemente contra a manifestação, por se tratar de uma aglomeração em plena época de pandemia do coronavírus, quando tais atos são extremamente contraindicados.

“Isso é um absurdo! Vocês precisam ter noção de seriedade! Um apoio ao governo colocando em risco sua população!”, bronqueou Caiado ao microfone.

Diante das vaias dos presentes na manifestação, o governador, que também é médico ortopedista, respondeu de forma categórica: “Essa é minha ordem, e ela será cumprida! Quando seu filho estiver doente, você vai me procurar como médico!”, esbravejou.

Veja o vídeo que mostra Caiado dando bronca em manifestantes

Nas imagens do vídeo, é possível ver os manifestantes aglomerados na Praça Cívica, enquanto Caiado fala ao microfone. Em outro vídeo que circula na internet, imagens mostram o governador sendo escoltado para fora da manifestação, enquanto algumas pessoas gritam “Traidor!” e “Bolsonaro!”.

Veja o vídeo da fala de Caiado:

Mesmo o presidente desaconselhando manifestações, o próprio compareceu em uma; atos foram realizados por todo o país

Apesar de o presidente Jair Bolsonaro ter recomendado o adiamento dos atos a favor do governo que estavam previstos para este domingo, 15, no Brasil, por causa da pandemia de coronavírus, manifestantes foram às ruas e capitais como Brasília, Rio de Janeiro e Belém já registram mobilizações.

O próprio presidente compartilhou vídeos sobre as manifestações no Twitter. O primeiro mostra motoqueiros vestidos camisas em alusão ao Brasil em Belém, no Pará, e foi publicado originalmente na conta do deputado federal Éder Mauro (PSD-PA), com a hashtag #BolsonaroDay.

Num segundo vídeo, em que a cidade e a autoria das imagens não são identificadas, pessoas aparecem em jet-skis empunhando bandeiras do Brasil. Outro vídeo mostra manifestantes em Brasília, onde a organização dos atos optou por promover uma carreta para evitar o contato próximo de pessoas.