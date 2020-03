Trio que roubou casa, em Itaberaí, teve ajuda de bisavô da vítima

Três homens armados invadiram uma residência na madrugada do último sábado (14/3), em Itaberaí, conseguindo roubar um cofre contendo joias e dinheiro, além de uma arma de fogo. Para realizar o crime, conforme apontado nas investigações, o trio recebeu informações do avô do padrasto do morador da residência, que considerava o idoso seu bisavô.

De acordo com informações da Polícia Militar, equipes do 34° BPM foram acionadas na madrugada de sábado para atuar num roubo à residência em Itaberaí. Ao serem informados de que um trio armado havia invadido a casa, levando um cofre contendo quase R$ 20 mil em dinheiro, joias e uma arma de fogo, os policiais intensificaram o patrulhamento, realizando um cerco na cidade.

Por meio de imagens de câmera, as equipes policiais fizeram a identificação do veículo usado no roubo, conseguindo interceptá-lo no município de Itauçu, a 30 quilômetros de Itaberaí. Após uma perseguição policial, um dos pneus do carro em que estavam os suspeitos acabou furando. Eles abandonaram o veículo e conseguiram fugir ao se embrenharem numa mata.

Entretanto, uma denúncia anônima acabou levando os policiais aos dois mentores do crime, responsáveis por terem planejado o roubo à residência.

Bisavô de homem que teve casa roubada, em Itaberaí, repassou informações para bandidos e ajudou a arquitetar o crime

A identidade de um dos integrantes da dupla que planejou o roubo do cofre da casa em Itaberaí causou surpresa tanto nos policiais quanto na vítima. Se tratava do avô do padrasto da vítima, considerado por ela como seu bisavô. Segundo a Polícia Militar, o idoso passou todas as informações sobre o cofre e a rotina do bisneto, assim como da segurança de sua moradia, a um segundo homem, que, por sua vez, entrou em contato com um ex-colega de cela da Casa de Prisão Provisória (CPP).

Segundo a Polícia Militar, o bisavô era frequentador da casa da vítima, e os dois costumavam tomar café juntos.

O homem, “contratado” pela dupla, mandou o trio executarem o roubo na casa. Eles não tiveram dificuldade, uma vez que estavam em posse de informações que possibilitaram o crime.

Segundo a polícia, o trio suspeito de ter roubado o cofre da casa foi identificado e as buscas seguem pelo seu paradeiro.

Já o bisavô do homem que teve a casa roubada quanto o seu comparsa foram presos. O cofre roubado foi recuperado intacto, assim como o seu conteúdo.