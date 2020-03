Unidades de Referência em Coronavírus são criadas em Anápolis

A Prefeitura de Anápolis, em Goiás, anunciou na última semana uma série de medidas a serem adotadas pelo município para auxiliar no controle do avanço do Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Uma das medidas divulgadas pelo prefeito Roberto Naves (PP) é a criação de cinco Unidades de Referência em Coronavírus (URC), que serão instaladas em unidades de saúde do município. Anápolis não tem nenhum caso confirmado da doença.

Segundo a prefeitura, as URCs serão instaladas nas unidades de Saúde da Vila União, do Recanto do Sol, do Bairro São José e do Bairro de Lourdes – estas com atendimento diário das 7h às 22h, e na Unidade do Parque Iracema, com atendimento 24h. O funcionamento das unidades, a partir de quarta-feira (18/3), passa a ser feito exclusivamente para casos relacionados ao coronavírus.

Ainda de acordo com a Prefeitura de Anápolis, cada URC terá três equipes, uma fixa e duas volantes, compostas por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Essas unidades emergenciais darão suporte para os postos de saúde de toda a cidade.

Foi informado também que estão sendo preparados cerca de 100 leitos de enfermaria e 30 leitos de UTI para atendimento exclusivo de casos de coronavírus.

Servidores da saúde de Anápolis passarão por treinamento para atuar em casos de coronavírus

Os servidores municipais das Unidades Básicas de Saúde de Anápolis passarão por um treinamento sobre a doença causada pelo novo coronavírus na manhã desta segunda-feira, 16 de março. Para isso, a maior parte das unidades de saúde do município deve ter o atendimento suspenso no turno matutino.

Porém, enquanto os funcionários da saúde estiverem no treinamento, que acontecerá apenas durante a manhã desta segunda, quem precisar de atendimento deverá procurar as unidades estendidas do Parque Iracema e Abadia Lopes da Fonseca e UPAs da Vila Esperança e Pediátrica.