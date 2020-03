Aulas em escolas municipais de Goiânia e Aparecida são suspensas

Acatando recomendação da nota técnica da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO), as Prefeituras de Goiânia e Aparecida de Goiânia suspenderam as aulas nas escolas municipais, a partir desta terça-feira (17/3), por 15 dias. Hoje (16/3), as Secretarias Municipais de Educação de ambas as cidades analisaram as ações a serem tomadas para prevenção do coronavírus.

As aulas nas escolas municipais de Anápolis, Senador Canedo e Trindade também foram suspensas. A paralisação das aulas, recomendada pelo governo de Goiás, por meio da SES-GO, abrange todos os níveis educacionais, tanto em instituições e escolas públicas quanto privadas.

Leia as notas oficiais na íntegra:

Prefeitura de Goiânia

A Prefeitura de Goiânia informa que, em obediência ao Decreto 9633 (de 13 de março de 2020), do Governador do Estado de Goiás, Ronaldo Caiado, e à nota técnica emitida pelo Estado no último domingo (15 de Março de 2020), as aulas nas unidades de Educação Infantil e Fundamental do Município de Goiânia serão suspensas pelos próximos 15 dias, a partir desta terça-feira (17 de Março de 2020). A medida atende o protocolo instituído pelo Governo Estadual de prevenção à disseminação do novo coronavírus (Covid-19).

Prefeitura de Aparecida de Goiânia

O prefeito em exercício, Veter Martins, comunica a suspensão das aulas na rede municipal de ensino por 15 dias a partir de 17 de março de 2020 em atenção a Nota Técnica da Secretaria Estadual de Saúde publicada em 16 de março de 2020.

Governo de Goiás determina paralisação de aulas em todos os níveis educacionais

O governo de Goiás, através da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), determinou a paralisação das aulas no estado em todos os níveis educacionais, tanto em instituições e escolas públicas quanto privadas. As atividades escolares/universitárias devem ser interrompidas, preferencialmente, a partir desta segunda-feira (16/3), com tolerância máxima até a próxima quarta-feira (18/3).

A determinação da SES-GO trata ainda da exceção dos alunos universitários dos cursos da área da saúde. Para estes, segundo o documento, recomenda-se que sejam incluídas imediatamente, em todas as disciplinas, aulas alinhadas às orientações técnicas dos protocolos do Ministério da Saúde e da SES-GO.

Veja abaixo o trecho da nota técnica divulgada pela SES-GO que trata da paralisação de aulas: