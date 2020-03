Com 85 casos suspeitos de coronavírus, várias atividades são suspensas em Goiás

Com 85 casos suspeitos de coronavírus e quatro confirmados, várias atividades foram suspensas em Goiás para evitar a disseminação da doença. A principal recomendação é evitar a aglomeração de pessoas, conforme decreto da última quinta-feira (12/3).

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) está monitorando os casos suspeitos de Covid-19 e segue as orientações do Ministério da Saúde para a identificação de novos registros.

Para evitar a propagação do novo coronavírus, o Governo de Goiás optou pela suspensão de atividades em diversas áreas, como educação, lazer, sistema prisional e a recomendação para empresas públicas e privadas avaliarem liberar trabalho de casa.

Veja algumas atividades suspensas em Goiás, que tem 85 casos suspeitos de coronavírus

Educação

O governo de Goiás, através da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), determinou a paralisação das aulas no estado em todos os níveis educacionais, tanto em instituições e escolas públicas quanto privadas, por 15 dias. As atividades escolares/universitárias devem ser interrompidas, preferencialmente, a partir desta segunda-feira (16/3), com tolerância máxima até 18/3, quarta-feira.

Lazer

Após suspender torcidas em jogos, a Federal Goiana de Futebol (FGF) agora deve analisar o adiamento dos jogos do campeonato Goiano. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já suspendeu jogos da Copa do Brasil, Campeonatos Brasileiro masculino e feminino, Campeonato Brasileiro Sub-17 e Copa do Brasil sub-20, conforme recomendação do Ministério da Saúde.

Outros eventos também já foram cancelados, como: o segundo dia da 1ª Expo Viver Melhor, em Goiânia; Marcha para Jesus; Colações de Grau de universidades; Tecnoshow 2020, em Rio Verde, entre outros. Nesta segunda-feira (16/3), também será decidido se manterá a data da realização da A 75ª Exposição Agropecuária do Estado de Goiás, inicialmente prevista para o período de 15 a 24 de maio, em Goiânia.

Além disso, a Prefeitura de Goiânia também suspendeu as atividades de lazer no Parque Mutirama e Zoológico, para evitar a aglomeração de pessoas e evitar a propagação do vírus.

Empresas

A recomendação do Governo de Goiás é que empresas públicas e privadas avaliem a possibilidade de funcionários com funções administrativas trabalharem de casa. Confira trecho da nota técnica, a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO): “avaliação imediata da possibilidade de realização de teletrabalho em todas as áreas com perfil administrativo, resguardando atendimento ao cidadão”.

Transporte Coletivo

Devido a pandemia do novo coronavírus, os ônibus da linha Eixo Anhanguera terão reforço para passar por higienização. A medida visa evitar o avanço da doença em Goiás. Novos profissionais serão contratados em caráter emergencial para atuação na limpeza dos veículos. Além disso, medidas serão estudadas para avaliar um método de evitar grandes aglomerações nos terminais e transportes.

Sistema Prisional

Devido ao coronavírus, a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) as visitas aos detentos das unidades prisionais do Estado estão suspensas pelo período inicial de 15 dias. Além disso, a entrega particular de alimentos e produtos de higiene (cobal) aos detentos também está suspensa.