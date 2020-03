Coronavírus: eventos públicos em Goiás estão suspensos por 15 dias

A Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás) divulgou comunicado na manhã desta segunda-feira (16/3) em que cancela todos os eventos programados em unidades administradas pela pasta pelos próximos 15 dias, como medida de enfrentamento inicial da emergência de saúde decorrente do novo coronavírus (Covid-19).

Ou seja, até o dia 28 de março, Teatro Goiânia, Vila Cultural Cora Coralina, Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON) e Centro Cultural Martin Cererê não receberão qualquer atividade que promova aglomeração de pessoas. Aliás, o decreto nº 9.633, do Governo do Estado, publicado na última sexta-feira (13/3), prevê a suspensão “de todos os eventos públicos e privados de quaisquer natureza”, em Goiás, nesta quinzena.

Todavia, ainda não está claro, por exemplo, como a decisão para conter a pandemia de coronavírus incide sobre o funcionamento de estabelecimentos privados, ligados a gastronomia e entretenimento.

Segundo a assessoria de imprensa da Controladoria-Geral do Estado, o governador Ronaldo Caiado se reunirá ainda nesta segunda-feira (13/3) com representantes e associações ligadas ao segmento de bares e restaurantes. Afinal, ao longo do fim de semana, mesmo com alguns cancelamentos, houve programação cultural em Goiânia em locais privados.

O comunicado da Secult afirma ainda que a suspensão é uma medida de “cuidado com a saúde do público, artistas, funcionários e de toda a equipe envolvida nos trabalhos”. Os eventos culturais programados nas unidades do Estado serão reagendados.

Prefeitura de Goiânia também decretou emergência de Saúde Pública

Na sexta-feira (13/3), a Prefeitura de Goiânia também publicou o decreto nº 736. Nele consta medidas preventivas e de contenção, tendo em vista a pandemia do novo coronavírus. Foram suspensos eventos da Administração Pública Municipal ou por ela autorizados, em que não fosse possível manter a distância mínima entre as pessoas, recomendada pelo Ministério da Saúde. Para evitar a contaminação por Covid-19, a distância mínima é de 2 m.

O decreto também deu autonomia aos órgãos e entidades da Prefeitura para cancelamentos, adiamentos e suspensão de visitação. Assim, as apresentações da Orquestra Sinfônica de Goiânia e atividades no Teatro Goiânia Ouro deixaram de ocorrer. Ademais, a medida valeu para o projeto Grande Hotel Vive o Choro e eventos no Centro Cultural Mercado Popular da 74. As visitas ao Parque Mutirama e ao Zoológico, administrados pelo município, também estão suspensas. No caso da Prefeitura, não há delimitação de data para a adoção de tais medidas.

Cancelamentos por causa da pandemia de coronavírus no fim de semana

O final de semana de quem ficou em Goiânia foi marcado por incertezas em relação à programação cultural na cidade. Os decretos para contenção do coronavírus de Prefeitura e Estado já anunciados na quinta-feira (12/3) só foram publicados na sexta-feira (13/3). Para organizadores de eventos, aparentemente, não ficou claro se era uma recomendação ou uma decisão compulsória de suspensão.

Um caso específico foi o show comemorativo de 25 anos da banda Raimundos. Agendado para sexta-feira (12/3), no Centro Cultural Oscar Niemeyer, só teve o cancelamento confirmado cerca de 4 horas antes do início do evento. Assim, durante a tarde, mesmo com o decreto do Estado, a organização confirmou a apresentação por meio das redes sociais.