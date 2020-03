Coronavírus: Prefeitura de Trindade acata decreto e suspende aulas e eventos

A Prefeitura de Trindade acatou o decreto da Governadoria Estadual de Goiás e suspendeu as aulas em todas as instituições de ensino, de todos os níveis de escolaridade, e eventos com grande aglomeração de pessoas.

Conforme decreto publicado nesta segunda-feira (16/3), um dos fatores levado em consideração foi que o município é uma cidade turística, que tem grande aglomeração e visitação de fiéis, o que facilita a disseminação do novo coronavírus (Covid19).

“Fica vedada a realização de todos os eventos, palestras, cursos, encontros e atividades que gerem aglomeração de pessoas (público e privado) no município, por tempo indeterminado, para evitar a contaminação pelo coronavírus, conforme orientação do Ministério da Saúde”, diz no decreto.

Após decretar emergência na saúde pública, a prefeitura determinou que os órgãos e entidades da administração pública municipal deverão providenciar dispensadores com álcool em gel, em pontos de maior circulação, tais como: recepção, corredores e refeitórios.

Conforme previsto, os servidores públicos municipais devem trabalhar em regime de revezamento, a fim de evitar aglomerações em locais de circulação comum, como elevadores, corredores, auditório, restaurantes e ônibus.

Além disso, as aulas também foram suspensas por 15 dias, valendo para todas as unidades de ensino da rede municipal (escolas e Cmeis). Apesar da suspensão das aulas, o atendimento administrativo deve funcionar em regime de escala, de acordo com a direção escolar. O transporte escolar de alunos da rede municipal e universitário também foi suspenso.

Locais que farão atendimento via telefone por 15 dias: Procon Trindade; Procuradoria do Município; Centro Administrativo Prefeito Pedro Pereira da Silva; e secretarias.

Na manhã do último sábado (14/3), o governador Ronaldo Caiado (DEM) e a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) confirmaram o 4° caso de coronavírus. “Confirmado o 4º caso de coronavírus em Goiás. Ele é de Goiânia e se contaminou em viagem ao exterior, na companhia da esposa, que já tinha sido diagnosticada com a doença esta semana. Reforço: evitem aglomerações e sigam os protocolos. Isso evita a contaminação sustentada”, escreveu o governador no Twitter.