Coronavírus: Serviços presenciais do Detran-GO são suspensos

Alguns serviços que eram prestados de forma presencial no Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) estão suspensos e serão feitos somente pelo site ou aplicativo. A medida foi adotada como prevenção ao novo coronavírus (Covid-19), em cumprimento ao decreto do Governo do Estado de Goiás na última semana.

Para evitar a aglomeração de pessoas na unidade e nos Vapt Vupts, temporariamente, não haverá atendimento presencial para os serviços disponíveis no site ou no aplicativo DetranGO On. Os serviços que serão feitos somente de forma online, serão: protocolação de recurso de multa, indicação de real condutor, licenciamento de veículos, solicitação de segunda via ou CNH definitiva.

Outros serviços como transferência de propriedade, inclusão de veículo novo, renovação de Carteira Nacional de Habilitação e liberação de veículos recolhidos ao pátio, serão feitos presencialmente, mediante agendamento através do site.

Além disso, o acesso ao prédio do Detran-GO será restrito a usuários em atendimento, não sendo permitido o acesso de acompanhantes. O controle de entrada será feito pelos atendentes, pois o atendimento presencial será destinado apenas a serviços não disponíveis pelo site ou aplicativo.

De acordo com o Detran-GO, aqueles que tiverem dúvidas sobre os serviços online poderão saná-las através do telefone 154. O aplicativo DetranGO On está disponível nas versões IOS e Android nas lojas App Store e Google Play.

Coronavírus: confira os serviços presenciais do Detran-GO que foram suspensos e agora devem ser feitos, temporariamente, por app ou site:

Veículos

Consulta geral de situação de veículos

Alteração de endereço no mesmo município

Licenciamento

IPVA

CRLV-e

Certidão de propriedade de veículos

Habilitação

CNH definitiva

2ª via

Abertura de processo para 1ª habilitação

Consulta geral (processo, pontuação)

Certidão de Prontuário

Outros