Coronavírus: site suspende venda de passagens aéreas para Goiânia

O site Decolar suspendeu a venda de passagens aéreas para quem procura Goiânia como destino ou ponto de partida. Nesta segunda-feira (16/3), a reportagem fez testes para compra de passagens de São Paulo, Salvador e Rio de Janeiro para a capital goiana, mas em todas as tentativas o site emitiu um comunicado de “medidas preventivas contra o impacto do coronavírus”.

De acordo com o texto oficial, “as viagens para esse destino se encontram comprometidas e não estarão habilitadas nos próximos 30 dias.” No entanto, a compra de passagens aéreas consta liberada quando selecionado o mês de abril. Neste mês de março, pelo site, não é possível viajar em nenhum dia.

O bloqueio na compra de passagens aéreas também é válido para outras localidades, que anteriormente estavam disponíveis no site. A busca, de modo geral, emite o seguinte comunicado:

Medidas preventivas contra o impacto do coronavírus – COVID 19 Como medida sanitária, e de acordo com as recomendações de organizações internacionais, as viagens para esse destino se encontram comprometidas e não estarão habilitadas nos próximos 30 dias. Se desejar, refaça a sua busca para datas posteriores ou outro destino. Sabemos que viajar é importante para você, pedimos apenas a sua compreensão em esperar alguns dias.

Após site interromper vendas de passagens aéreas para Goiânia, Infraero diz que aeroporto funciona com normalidade

O Dia Online tenta contato com a empresa para saber mais detalhes sobre a suspensão na venda das passagens aéreas para Goiânia. Para um outro jornal, a Decolar informou que em breve irá se posicionar sobre o anúncio.

A reportagem também entrou em contato com a Infraero, responsável pelo Aeroporto de Goiânia, e foi informada de que os serviços de embarque e desembarque funcionam normalmente e que casos de atrasos ou cancelamentos devem ser analisados com as companhias aéreas.

Redução

Por conta da pandemia do coronavírus, declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), empresas como a Azul, Latam e Gol anunciaram redução de até 30% nos voos. A Azul, por exemplo, decidiu reduzir sua capacidade consolidada de 20% a 25% no mês de março, e entre 35% a 50% em abril e meses seguintes, até que a situação se normalize. A Companhia também optou por suspender a partir desta segunda-feira (16/3), todos os voos internacionais, exceto os que partem de Campinas.