Escolas realizam streaming para evitar aglomerações

Escolas utilizam streaming para minimizar os impactos do coronavírus depois de determinações oficiais. Então foram publicadas novas diretrizes para evitar o contágio da nova pandemia, até então classificada apenas como epidemia.

No último dia 11 a OMS (Organização Mundial de Saúde) fez uma declaração sobre o surto de coronavírus atual, que causa a doença Covid-19. Sobretudo os estados da federação aderiram massivamente às recomendações feitas pelo Ministério da Saúde.

Determinações

Em declaração mundial oficial, o Diretor Mundial da OMS (Organização Mundial da Saúde) Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus elevou o grau de contágio do Covid-19 para pandemia. Por causa do aumento no número de casos suspeitos e confirmados do novo tipo de vírus.

Dentre as orientações mundiais evidenciam-se a necessidade de evitar aglomerados, evitar horários de pico com jornadas de trabalho alternativas e, até mesmo, fechar escolas e universidades à fim de controlar a pandemia.

Esferas pública e privada

As determinações da OMS, que classificou a doença Covid-19 como pandemia, são para todas as esferas. À fim de reduzir vertiginosamente os índices de transmissão da doença. Posteriormente às determinações a última segunda, dia 16, começou com os avisos dos estados.

Várias unidades federativas anunciaram a interrupção imediata das aulas nas escolas por 15 dias prorrogáveis, para cumprir as determinações da OMS e do Ministério da Saúde. Além dos respectivos governadores se posicionaram sobre as aulas da rede pública, as escolas particulares também estão se posicionando.

Muitas escolas particulares já estão procurando serviços profissionais de Streaming, para também atenderem às orientações e realizarem as aulas via streaming.

Esforço conjunto

Acima de tudo, é necessário um esforço conjunto para minimizar os danos do Covid-19 que engloba não só o setor da educação mas, também, eventos, shows, palestras e quaisquer tipos de aglomerações.

O Governador do Estado de Goiás, Ronaldo Caiado, orientou que todas as escolas da rede também fechem para cumprir as determinações internacional e nacional. Como resultado, aulas das redes Estadual e Municipal foram canceladas.

Contratar Streaming para escolas

Para contratar Streaming para escolas é muito simples. Basta procurar uma plataforma de streaming completa. E se certificar de que ela possui os requisitos básicos para uma transmissão com muitos acessos.

Como tecnologia cdn, qualidade adaptativa, monetização, bloqueio por acesso e, acima de tudo, segurança.