Festa da Fantasia é adiada devido ao Covid-19 em Goiânia

A tradicional Festa da Fantasia, realizada anualmente em Goiânia, foi adiada pelos produtores devido ao Covid-19 nesta segunda-feira (16/3). O evento estava marcado para acontecer dia 4 de abril, e agora foi adiado indefinidamente. Apesar disso, em nota publicada nas redes sociais do evento, os produtores afirmam que uma nova data será divulgada em breve.

A decisão veio após uma série de adiamentos de eventos e shows na capital goiana. Todos pelo mesmo motivo: medida de prevenção para conter o Covid-19, ou como é popularmente conhecido, coronavírus.

“Neste ano teremos que seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS), do Decreto n° 9.633 publicado em 13/03/20 pelo Governador do Estado, decreto n° 736 do Prefeito de Goiânia e, infelizmente, adiar o evento”, afirmam os produtores em nota.

Nota dos produtores sobre o adiamento da Festa da Fantasia na integra

“Como todos sabem, a pandemia ocasionada pelo vírus COVID 19 (Corona Vírus) tomou proporções inimagináveis, atingindo todo o nosso país, bem como nosso Estado e nossa cidade.Preocupados com a segurança dos participantes e com todos os membros da equipe que trabalham para realização do evento e visando a segurança do público, nós, produtores da Festa da Fantasia, decidimos adiar o evento que seria realizado no dia 4/04/2020. A nova data será divulgada em breve.

Com mais de 25 anos de história, sempre realizamos as edições da Festa da Fantasia na data anunciada.Neste ano teremos que seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS), do Decreto n° 9.633 publicado em 13/03/20 pelo Governador do Estado, decreto n° 736 do Prefeito de Goiânia e, infelizmente, adiar o evento.

Estamos preparando uma edição histórica, pois é a comemoração dos 25 anos de Festa da Fantasia. Faremos uma festa com ainda mais carinho, profissionalismo e paixão, característicos do evento.

Em breve mais informações.”

Sobre o Covid-19 em Goiás

Até a tarde desta segunda-feira (16/3), Goiás tem quatro casos de coronavírus confirmados e 85 suspeitas em investigação.

O coronavírus é uma família de vírus que causa infecções respiratórias. A transmissão ocorre de pessoa para pessoa, por meio de contato com secreções contaminadas (gotículas de saliva, catarro) ou contato com objetos contaminados.

Os sintomas mais comuns da doença são febre, tosse e dificuldade para respirar.

De acordo com o Ministério da Saúde, o coronavírus apresenta uma transmissão menos intensa que o vírus da gripe. O período médio de incubação por coronavírus é de 5 dias, com intervalos que chegam a 12 dias, período em que os primeiros sintomas levam para aparecer desde a infecção.