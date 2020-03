Homem morre afogado após pular de canoa para nadar, em Rialma

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado para atender uma ocorrência, onde um homem, de 53 anos, morreu afogado após pular de canoa para nadar em rio, em Rialma, a cerca de 177 quilômetros de Goiânia.

De acordo com os Bombeiros, o homem desapareceu na tarde da última sexta-feira (13/3), no Rio das Almas. Segundo testemunhas, a vítima estava em uma canoa, pulou no rio e desceu nadando. Após chegar próximo a uma galhada às margens do rio, não foi mais vista.

Em seguida, algumas pessoas realizaram buscas com a canoa descendo o rio, mas sem sucesso. Diante disso, a guarnição de mergulhadores de Anápolis foi acionada pelos bombeiros de Ceres para auxiliar nas buscas.

Os trabalhos começaram na manhã de sábado (14/3), mas o corpo só foi encontrado no domingo (15/3), às 18h. Após ser retirado do rio, o corpo foi deixado aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML).

Veja o vídeo do momento das buscas:

Além do homem que morreu afogado após pular de canoa para nadar, em Rialma, outro morreu e precisou ser retirado com ajuda de helicóptero, em Cavalcante

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) encontrou o corpo de uma vítima de afogamento no Rio São Félix, em Cavalcante, a cerca de 500 quilômetros da capital.

Conforme informações, a vítima se trata de homem, de 40 anos, que estava desaparecido desde o final da manhã do último domingo (9/3). Ele teria tentado atravessar o rio com um amigo, momento que desapareceu devido a forte correnteza.

De acordo com os bombeiros, o local é de difícil acesso e o rio não permite navegação, devido a profundidade em alguns trechos, pedras e corredeiras.

O corpo da vítima foi localizado na última quinta-feira (12/4), mas a remoção só aconteceu no sábado (14,/4) com a utilização do helicóptero para o transporte do corpo.