Ipasgo anuncia atendimento a domicilio para suspeitas de Covid-19

O Instituto de Assistência aos Servidores de Goiás (Ipasgo), anunciou na tarde desta segunda-feira (16/3) um serviço de coleta de material para diagnóstico do Covid-19 em domicílio aos seus usuários.

Devido à situação de emergência na saúde pública em decorrência ao coronavírus, os serviços serão prestados em todas as regiões do Estado.

Primeiramente, a medida tem como objetivo facilitar o acesso aos usuários do plano de assistência. Ela também visa desafogar as unidades de saúde.

Atualmente, o instituto já possui um comitê de gestão contra o coronavírus. Ele analisa relatórios e protocolos oficiais sobre o avanço da doença no Estado diariamente.

Como será feito o atendimento domiciliar do Ipasgo

O atendimento em domicílio será realizado para os casos suspeitos que tenham pedido médico e preenchimento de formulário específico do Ministério da Saúde. Apesar disso, esse atendimento só será valido para os usuários do plano de saúde.

Primeiramente, os usuários com idade igual ou superior a 60 anos terão condição especial sem taxa de coleta se agendarem a realização do exames de segunda a sexta-feira, das 10h30 às 12h.

Aos sábados, todos os usuários do Ipasgo, independentemente da idade, não terão cobrança de taxa se agendarem a coleta do material no período entre 6h30 e 16h.

A coleta para outros horários pagará a taxa de atendimento domiciliar:

R$ 10,00 para usuários acima de 60 anos, em qualquer região;

Para quem tem idade abaixo de 60 anos, R$ 25,00;

R$ 30,00 para a coleta em condomínios ou bairros distantes.

Além disso, os agendamentos dos exames serão feitos diretamente na central de atendimento do laboratório Padrão pelo telefone (62) 3221-9000. O atendimento telefônico está disponível para usuários de todo o Estado:

das 6 às 20h, de segunda a sexta;

aos sábados, das 6 às 14h;

domingos e feriados, de 7 às 13h.

Por fim, um único resultado negativo não exclui infecção por Covid-19. Recomenda-se a coleta de nova amostra, preferencialmente do trato respiratório inferior, em caso de doença grave ou progressiva, ou na presença de dados clínico-epidemiológicos fortemente sugestivos de Covid-19.