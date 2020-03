Lojas na Região da 44, em Goiânia, serão fechadas por 15 dias

As lojas e galerias na Região da 44, em Goiânia, serão fechadas por 15 dias, de acordo com determinação do governo de Goiás, que visa evitar a propagação do coronavírus. A recomendação começa a ser cumprida na próxima quinta-feira (19/3) e foi confirmada pela Associação Empresarial da Região da 44 (AER44). A decisão para o fechamento do comércio foi tomada na manhã desta segunda-feira (16/3).

No estado, escolas públicas e particulares e outras instituições de ensino também suspenderam as atividades. Conforme nota técnica da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO), empresas e repartições públicas também devem adotar ações para evitar aglomerações e incentivar o trabalho home office.

Fechamento de lojas na Região da 44, em Goiânia, pode ser menor ou prorrogado

De acordo com o presidente da AER44, Jairo Gomes, o fechamento por 15 dias pode ser menor ou prorrogado, o que dependerá do avanço ou controle da pandemia do coronavírus no estado.

Leia a nota na íntegra:

NOTA SOBRE FECHAMENTO DE SHOPPINGS E GALERIAS NA REGIÃO DA 44

Em reunião realizada na manhã desta segunda-feira (16), o presidente da Associação Empresarial da Região da 44 (AER44), Jairo Gomes, ouviu do próprio governador Ronaldo Caiado as explicações sobre a determinação, via decreto, do fechamento por 15 dias de todos os centros de Goiânia, o que inclui os shoppings e galerias da Região da 44. A determinação deve começar a ser cumprida a partir da próxima quinta-feira (19).

O mandatário estadual informou que a medida é essencial para contenção da pandemia do novo Coronavírus em Goiás e no Brasil, já que a região de turismo de compras recebe visitantes de várias partes do País e do exterior também.

O presidente da AER44 informa que convocou uma reunião de urgência, hoje às 15h, com todos os donos de galerias, shoppings e hotéis da 44 para passar os esclarecimentos recebido pelo governador. Jairo esclarece ainda que o fechamento por 15 dias pode ser menor ou prorrogado, o dependerá do avanço ou controle da pandemia no Estado.

Coronavírus em Goiás

Goiás tem, até o momento, quatro casos de coronavírus confirmados e 85 suspeitas em investigação. O coronavírus é uma família de vírus que causa infecções respiratórias. A transmissão ocorre de pessoa para pessoa, por meio de contato com secreções contaminadas (gotículas de saliva, catarro) ou contato com objetos contaminados. Os sintomas mais comuns da doença são febre, tosse e dificuldade para respirar.

De acordo com o Ministério da Saúde, o coronavírus apresenta uma transmissão menos intensa que o vírus da gripe. O período médio de incubação por coronavírus é de 5 dias, com intervalos que chegam a 12 dias, período em que os primeiros sintomas levam para aparecer desde a infecção.

A melhor forma de prevenir o contágio é: