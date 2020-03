Pai bate carro em poste e abandona filha ferida em calçada, em Jataí

Um caso impressionante foi registrado durante o fim de semana no sul goiano. Um pai bateu o carro em um poste e abandonou a filha, de 6 anos, ferida na calçada onde aconteceu o acidente, em Jataí.

Conforme informações, o homem deixou a filha sozinha depois que bateu o carro no poste de uma praça da cidade. De acordo com a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), a menina estava no banco de trás e os dois não usavam o cinto de segurança.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado para atender a ocorrência e, quando chegou no local, teve uma surpresa: o pai da menina não estava mais no local do acidente, ela ficou sozinha esperando por atendimento.

Os militares socorreram a criança e, após localizarem a mãe, encaminharam para o Hospital das Clínicas, em Jataí. Ela teria batido a cabeça do para-brisas e, por isso, perdeu cabelo e teve vários ferimentos no rosto. Após receber atendimento médico, ela teve alta e já está em casa.

O caso foi encaminhado para a Polícia Civil que agora investiga o caso e procura pelo motorista, pai da criança.

Além do caso do pai que bateu carro em poste e abandonou filha ferida em calçada, em Jataí, outro atropelou filho bebê ao sair de garagem, em Inhumas

Um pai atropelou o filho, um bebê de 1 ano e 7 meses, enquanto saía de carro da garagem de casa, em Inhumas, na Região Metropolitana de Goiânia.

O empresário não nota a presença do filho e continua a manobra. O menino estava atrás do carro tentar “segurar” o veículo, mas acabou caindo e quase foi atropelado.

A roda traseira do veículo passou por cima da criança e o pai só percebeu o que havia acontecido quando ouviu o grito da criança. Desesperado, ele então sai do carro e pega o filho no colo.

De imediato, os pais levaram o bebê para a Unidade de Pronto Atendimento de Inhumas, de onde foi transferido para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia.

Apesar do susto, o bebê não teve lesões graves, apenas um arranhão na perna. O caso aconteceu no domingo (1/3).