PC indicia motorista que atropelou motociclista de 24 anos, em Aparecida

Na tarde desta segunda-feira (16/3), a Polícia Civil do Estado de Goiás (PC-GO) indiciou motorista que atropelou e matou motociclista em cruzamento no setor Mansões Paraíso, em Aparecida de Goiânia.

O acidente ocorreu dia 5 de maio deste ano. Além disso, a equipe da PC-GO chegou a fazer um teste do bafômetro com o motorista, mas o resultado foi negativo e ele estava completamente consciente.

O motorista, que conduzia um veículo prata, atravessou um cruzamento sem observar os sinais do trânsito. Consequentemente, ele atropelou um motociclista, chegando a passar o carro por cima do mesmo. Apesar de ter recebido o socorro do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás (CBMGO), não resistiu aos ferimentos e morreu.

A PC-GO, através doa 5º DP de Aparecida de Goiânia, coordenado pelo Delegado Carlos Levergger, concluiu formalmente as investigações. Além disso, ela abriu formalmente um indiciamento contra o condutor do veículo.

Por fim, a conclusão das investigações só foram possíveis graças a obtenção das imagens de câmera do momento exato dos fatos.

O CBMGO foi acionado para atender uma ocorrência, onde um homem, de 53 anos, morreu afogado após pular de canoa para nadar em rio, em Rialma, a cerca de 177 quilômetros de Goiânia.

De acordo com os Bombeiros, o homem desapareceu na tarde da última sexta-feira (13/3), no Rio das Almas. Segundo testemunhas, a vítima estava em uma canoa, pulou no rio e desceu nadando. Após chegar próximo a uma galhada às margens do rio, não foi mais vista.

Em seguida, algumas pessoas realizaram buscas com a canoa descendo o rio, mas sem sucesso. Diante disso, a guarnição de mergulhadores de Anápolis foi acionada pelos bombeiros de Ceres para auxiliar nas buscas.

Os trabalhos começaram na manhã de sábado (14/3), mas o corpo só foi encontrado no domingo (15/3), às 18h. Após ser retirado do rio, o corpo foi deixado aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML).