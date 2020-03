Policial bêbado derruba muro de depósito ao sair de bar, em Anápolis

Um policial da reserva provocou um acidente ao sair, possivelmente bêbado, de um bar na noite deste domingo (15/3), em Anápolis, a 59 quilômetros de Goiânia. Ao deixar o estabelecimento, o motorista perdeu o controle da direção e bateu direto em um muro. O veículo também ficou destruído.

Informações preliminares apontam que o policial ficou cerca de duas horas dentro do bar, localizado no bairro Santo André. Conforme testemunhas, ele fazia uso de bebidas alcoólicas e, na hora de deixar o estabelecimento, teria arrancado com o carro e em seguida batido direto no muro de uma garagem que pertence ao Poder Judiciário.

Com o impacto da batida, o muro e o veículo ficaram destruídos. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO) foram acionados para atender a ocorrência.

O policial, que dirigia um Kia Cerato, foi socorrido e levado com ferimentos ao Hospital Municipal Jamel Cecílio. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do policial ou se ele passou por teste do bafômetro na unidade de saúde.

O acidente ocorreu durante a noite deste domingo (15/3). Foram calculados apenas danos materiais, um vez que nenhum morador próximo, comerciante ou pedestre ficou ferido.

Acidentes nas últimas 24 horas

De acordo com balanço operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do dia 13 ao dia 15 de março, foram registrados 17 acidente, que deixaram 1 pessoa morta. Neste final semana foram aplicadas 884 notificações de multas por infrações diversas em que 36 motoristas foram autuados por não usarem o cinto de segurança, 58 condutores foram flagrados em ultrapassagens proibidas e 19 motoristas foram reprovados no teste de alcoolemia.

Conforme o artigo 306 do Código Penal, “Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência” pode levar a pena de detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.